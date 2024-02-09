В Краснодаре открылась выставка фотографий к 10-летию Олимпиады в Сочи

В феврале исполняется 10 лет Олимпийским и Паралимпийским играм, которые прошли в Сочи в 2014 году (0+)

XXII Зимние Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Там же, с 7 по 16 марта состоялись и XI Паралимпийские зимние игры. Все новости, статьи и фоторепортажи Юга.ру об этом спортивном событии смотрите здесь.

В честь годовщины Олимпиады в Сочи в Краснодарском выставочном зале 6 февраля открылась выставка фотографий Михаила Слепцова, члена Союза фотохудожников России. Он запечатлел соревнования, работу волонтеров и повседневную жизнь спортсменов и организаторов соревнований.

Выставка будет работать до 18 февраля и проходит по адресу улица Рашпилевская, 32. Входной билет стоит 100 рублей, льготный — 50 рублей. Возрастное ограничение 0+. Время работы выставочного зала каждый день с 12:00 до 20:00 без перерыва, кроме понедельника (выходной).

Юга.ру писали, что 10 и 11 февраля в краснодарском частном театре «Мой» покажут спектакль «Фантазии Фарятьева» по одноименной пьесе Аллы Соколовой (18+).