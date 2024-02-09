В Сочи запустят новый мусоросортировочный комплекс с мощностью 240 тыс. тонн

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «МЦУ Сочи» https://t.me/mcusochi/9919
    © Скриншот из телеграм-канала «МЦУ Сочи» https://t.me/mcusochi/9919

Власти Сочи рассказали о новом мусоросортировочном комплексе курорта

9 февраля телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил, что на курорте готовят к открытию новый мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки составит 240 тыс. тонн в год.

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Гендиректор ООО «Профисервис» Олег Яцина рассказал, что подрядчик завершит строительно-монтажные работы в феврале, а запустить сортировку планируют в марте.

Напомним, что в Краснодарском крае, по данным аналитиков, за год отправили на переработку всего 2% от всех отходов.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи на фестивале покажут самый высокий арт-объект из переработанного пластика.

Мусор Сочи Экология

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