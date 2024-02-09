В Сочи запустят новый мусоросортировочный комплекс с мощностью 240 тыс. тонн

9 февраля телеграм-канал «МЦУ Сочи» сообщил , что на курорте готовят к открытию новый мусоросортировочный комплекс. Мощность сортировки составит 240 тыс. тонн в год.

Комплекс должен сократить захоронение отходов на полигоне в Белореченске. Гендиректор ООО «Профисервис» Олег Яцина рассказал, что подрядчик завершит строительно-монтажные работы в феврале, а запустить сортировку планируют в марте.

Напомним, что в Краснодарском крае, по данным аналитиков, за год отправили на переработку всего 2% от всех отходов.



Как писали ранее Юга.ру, в Сочи на фестивале покажут самый высокий арт-объект из переработанного пластика.