Краснодарцев приглашают на лекцию о декадентстве и пороке в японском автобиографическом романе «Любовь глупца»

Организаторы события сообщают, что в своем самом скандальном романе автор стремится к почти мазохистской искренности и, в то же время, поэтизирует союз красоты и зла. В «Любви глупца» Дзюнъитиро рассказывает о юной девушке, взятой на воспитание взрослым героем, тихим и неказистым, но знающим, чего желает.

Лектор Елена Хомухина сравнивает роман и с мифом о Пигмалионе и Галатее, и с историей Фауста и Маргариты, и с «Портретом Дориана Грея». Чтение «Любви глупца» позволяет предположить, что книгой вдохновлялся Джон Фаулз, создавая «Коллекционера», а фанаты набоковской «Лолиты» не останутся равнодушными.