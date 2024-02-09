Краснодарцев приглашают на лекцию о декадентстве и пороке в японском автобиографическом романе «Любовь глупца»
11 февраля клуб Vita Nuova проведет лекцию о романе Танидзаки Дзюнъитиро 1924 года
Организаторы события сообщают, что в своем самом скандальном романе автор стремится к почти мазохистской искренности и, в то же время, поэтизирует союз красоты и зла. В «Любви глупца» Дзюнъитиро рассказывает о юной девушке, взятой на воспитание взрослым героем, тихим и неказистым, но знающим, чего желает.
Лектор Елена Хомухина сравнивает роман и с мифом о Пигмалионе и Галатее, и с историей Фауста и Маргариты, и с «Портретом Дориана Грея». Чтение «Любви глупца» позволяет предположить, что книгой вдохновлялся Джон Фаулз, создавая «Коллекционера», а фанаты набоковской «Лолиты» не останутся равнодушными.
Аниме, мушкетёры и ягуар:
Другими темами вечера станут:
- Почему главный герой выбирает спутницей и жертвой девушку именно европейской внешности?
- Как сталкиваются в романе европейское и японское представления о прекрасном и чем они отличаются друг от друга?
- Искупает ли жажда обладания красотой нравственное падение, унижение и вечную неудовлетворенность? И что красота дает человеку взамен?
«Литературная Япония впитала в себя натуралистические тенденции, Толстого не читал только мертвый (да и то ручаться сложно). Возникает и цветет пышным цветом явление эгоромана — сверхреалистического автобиографического жанра, в котором грань между автором и героем почти стерта, а граница художественности истончается. Чуть позже возникает и неоромантизм — новые молодые писатели страстно желают жить и писать, как делали это Уайльд, Бодлер, Рембо. Танидзаки Дзюнъитиро становится самым ярким и смелым из них», — рассказали организаторы встречи.
Она запланирована на 11 февраля, воскресенье, 19:00, в «Норе» на улице Красная, 124Б, 5 этаж, 52 кабинет. Стоимость: 500 рублей (100 рублей — предоплата).
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Как сообщали Юга.ру, 15 февраля краснодарский образовательный проект «Культпросвет» проведет лекцию «Екатерина II».