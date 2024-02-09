Краснодарцев приглашают на лекцию о Екатерине II

В конференц-зале отеля «Бристоль» в Краснодаре 15 февраля состоится лекция «Екатерина II» от местного образовательного проекта «Культпросвет» (18+)

«Фаворитизм в «галантном» веке — явление заурядное... Но! Только наша героиня смогла совместить полезное с приятным. Из великого множества ее остроумных фаворитов, ослепительных любовников и мудрых советников, выделяется фигура князя Григория Потемкина. Едва ли в России был человек, подобный ему», — считают организаторы.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.