Уралсиб попал в топ-10 самых медийных российских банков за 2023 год

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб занял 9 строчку рейтинга самых заметных банков в СМИ за 2023 год, составленном сервисом «СКАН-Интерфакс»

В рейтинге кредитные организации ранжировали по величине индекса заметности. Этот показатель учитывает влиятельность СМИ, которые пишут о банке, и роль банка в публикациях (главная или второстепенная). По сравнению с предыдущим годом Уралсиб нарастил индекс заметности на 34%.

Также в исследовании есть данные о количестве упоминаний в СМИ каждого банка, охвате аудитории и динамике этих показателей в сравнении с 2022 годом. Так, количество упоминаний Уралсиба в СМИ в 2023 году выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом, а охват аудитории за этот же период увеличился в 1,8 раза.

Фейк и кейс:

«СКАН-Интерфакс» — сервис управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа. Платформа анализирует более 65 тыс. источников информации. Ежедневно в базу данных СМИ «СКАН» поступает более 300 тыс. публикаций. При составлении рейтинга учитывали все доступные для анализа в базе СМИ «СКАН» российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Как писали Юга.ру, Уралсиб попал в топ-10 российских банков по объему ипотечного кредитования за 2023 год, а «Уралсиб Бизнес Онлайн» вошел в рейтинг лучших интернет-банков для предпринимателей.

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