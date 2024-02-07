В Краснодаре состоится лекция «Путь к себе. Взгляд философа»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 9 февраля состоится лекция «Как клоунада помогает быть собой» от местного образовательного проекта «Зарядка» (18+)

Участники поговорят о том, что такое дух, духовность, духовные потребности и духовная самореализация человека с точки зрения философии. Также они рассмотрят, как осуществляется путь к себе, какие выделяются стадии и как их лучше всего проходить. Кроме того, темой для обсуждения станет место и роль семьи, государства, образования, искусства и религии в пути человека к самому себе.

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«Понимание этого процесса сделает его прозрачным для человека, и позволит человеку включиться в свой духовный путь и активно направлять его, а также даст понимание того, к чему, в конечном счете, должен привести наш духовный путь к себе», — считают организаторы.

В этом исследовании участникам будут помогать труды крупнейших философов: Канта, Гегеля, Хайдеггера, Юнг и других.

Лекцию проводит философ, культуролог, резидент художественной мастерской «Краплак» Алексей Верзунов. Встреча пройдет в креативном кластере Колос по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке.

В краснодарском музее имени Коваленко 8 февраля пройдет лекция «Михаил Врубель: монументальное и трагическое». 

Афиша Краснодар Лекции Образование

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