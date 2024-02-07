Краснодарцев приглашают на лекцию о Михаиле Врубеле

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском музее имени Коваленко 8 февраля пройдет лекция «Михаил Врубель: монументальное и трагическое» (16+)

«В его самобытном творчестве органически слились яркая декоративность форм с драматичным содержанием, визуальная роскошь цвета — с мрачным и тревожным настроением», — рассказали организаторы.

По их словам, Врубеля невозможно спутать ни с кем другим.

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«Своеобразный живописный стиль, в основе которого дробление поверхности формы на отдельные грани, делает его картины визуально монументальными», — добавили организаторы.

Лекцию читает кандидат философских наук, заместитель директора Южного филиала Института Наследия Тимофей Коваленко.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Арт-союз» открылась ретроспективная выставки живописи Ирины Абрамовой «Иные миры». В экспозиции собраны работы художницы разных лет.

Афиша Искусство Краснодар Лекции Музеи Образование

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