Краснодарцев приглашают на лекцию о Михаиле Врубеле
В краснодарском музее имени Коваленко 8 февраля пройдет лекция «Михаил Врубель: монументальное и трагическое» (16+)
«В его самобытном творчестве органически слились яркая декоративность форм с драматичным содержанием, визуальная роскошь цвета — с мрачным и тревожным настроением», — рассказали организаторы.
По их словам, Врубеля невозможно спутать ни с кем другим.
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«Своеобразный живописный стиль, в основе которого дробление поверхности формы на отдельные грани, делает его картины визуально монументальными», — добавили организаторы.
Лекцию читает кандидат философских наук, заместитель директора Южного филиала Института Наследия Тимофей Коваленко.
Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет по адресу улица Красная, 15.
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