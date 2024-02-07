Краснодарцев приглашают на лекцию о Михаиле Врубеле

В краснодарском музее имени Коваленко 8 февраля пройдет лекция «Михаил Врубель: монументальное и трагическое» (16+)

«В его самобытном творчестве органически слились яркая декоративность форм с драматичным содержанием, визуальная роскошь цвета — с мрачным и тревожным настроением», — рассказали организаторы. По их словам, Врубеля невозможно спутать ни с кем другим.

«Своеобразный живописный стиль, в основе которого дробление поверхности формы на отдельные грани, делает его картины визуально монументальными», — добавили организаторы. Лекцию читает кандидат философских наук, заместитель директора Южного филиала Института Наследия Тимофей Коваленко. Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Лекция пройдет по адресу улица Красная, 15.