В Краснодаре пройдет выставка «Жизнь и ее отражение»
В Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется экспозиция «Жизнь и ее отражение» (18+)
В едином пространстве собрали более 50 работ современных художников-реалистов. Среди участников — как заслуженные художники России, так и молодые мастера, обладатели наград различных творческих конкурсов, а также недавние выпускники прославленных художественных вузов страны.
Посетители смогут оценить скульптуры, живопись и графику. Четыре раздела экспозиции посвящены теме познания себя.
Выставка будет работать до 25 февраля по адресу улица Рашпилевская, 32.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется персональная фотоэкспозиция Михаила Слепцова «10 лет XXII зимним Олимпийским играм». Будут представлены фотографии, иллюстрирующие соревнования, работу волонтёров и повседневную жизнь спортсменов и организаторов.