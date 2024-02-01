В Краснодаре пройдет выставка «Жизнь и ее отражение»

В Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется экспозиция «Жизнь и ее отражение» (18+)

В едином пространстве собрали более 50 работ современных художников-реалистов. Среди участников — как заслуженные художники России, так и молодые мастера, обладатели наград различных творческих конкурсов, а также недавние выпускники прославленных художественных вузов страны.

Посетители смогут оценить скульптуры, живопись и графику. Четыре раздела экспозиции посвящены теме познания себя.

Выставка будет работать до 25 февраля по адресу улица Рашпилевская, 32.