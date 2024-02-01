В Краснодаре пройдет выставка «Жизнь и ее отражение»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется экспозиция «Жизнь и ее отражение» (18+)

В едином пространстве собрали более 50 работ современных художников-реалистов. Среди участников — как заслуженные художники России, так и молодые мастера, обладатели наград различных творческих конкурсов, а также недавние выпускники прославленных художественных вузов страны.

Посетители смогут оценить скульптуры, живопись и графику. Четыре раздела экспозиции посвящены теме познания себя.

Выставка будет работать до 25 февраля по адресу улица Рашпилевская, 32.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется персональная фотоэкспозиция Михаила Слепцова «10 лет XXII зимним Олимпийским играм». Будут представлены фотографии, иллюстрирующие соревнования, работу волонтёров и повседневную жизнь спортсменов и организаторов. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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