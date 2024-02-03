В Краснодаре состоится предпоказ аниме «Рыбка Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки

В Краснодаре 17 февраля, за пять дней до всероссийского старта, состоится предпремьерный показ аниме «Рыбка Поньо на утёсе» (16+)

Сосукэ живёт со своей матерью в доме с видом на море. Его отец — капитан рыболовецкого судна. Он редко бывает дома, и маленький сын вечно ждёт его возвращения из рейса. Рыбка Поньо обитает в жилище морского колдуна на дне океана. Однажды она уплывает из дома понаблюдать за людьми и оказывается выброшена на берег, где её подбирает Сосукэ. Поньо влюбляется в мальчика и теперь хочет только одного — стать человеком.

На создание фильма режиссёра вдохновила анимационная адаптация Диснея «Русалочка» 1989 года. Прототипом главного героя стал сын Хаяо Миядзаки Горо, когда ему было пять лет.

Предпоказ состоится 17 февраля в 14:00 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» по адресу улица Дзержинского, 100. Билеты в продаже.