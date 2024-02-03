В Краснодаре состоится предпоказ аниме «Рыбка Поньо на утесе» Хаяо Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

В Краснодаре 17 февраля, за пять дней до всероссийского старта, состоится предпремьерный показ аниме «Рыбка Поньо на утёсе» (16+)

Сосукэ живёт со своей матерью в доме с видом на море. Его отец — капитан рыболовецкого судна. Он редко бывает дома, и маленький сын вечно ждёт его возвращения из рейса. Рыбка Поньо обитает в жилище морского колдуна на дне океана. Однажды она уплывает из дома понаблюдать за людьми и оказывается выброшена на берег, где её подбирает Сосукэ. Поньо влюбляется в мальчика и теперь хочет только одного — стать человеком.

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На создание фильма режиссёра вдохновила анимационная адаптация Диснея «Русалочка» 1989 года. Прототипом главного героя стал сын Хаяо Миядзаки Горо, когда ему было пять лет.

Предпоказ состоится 17 февраля в 14:00 в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» по адресу улица Дзержинского, 100. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, студия Paramount выпустила первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».

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