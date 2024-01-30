В Краснодаре пройдет лекция «Великие открытия и их истории»

В краснодарском арт-салоне «Аврора» 3 февраля состоится лекция искусствоведа Марины Тезадзе «Великие открытия и их истории»

Слушатели узнают о золоте троянского царя Приама, найденном Шлиманом, и дворце мифического Минотавра, который обнаружил Артур Эванс, древних Помпеях, инках и ацтеках. Не менее захватывающие открытия совершил и английский египтолог Говард Картер, отыскавший гробницу Тутанхамона.

Читайте также: В Краснодаре в кино покажут шедевры известных театров и кинематографистов

«Великие археологические открытия, сделанные на протяжении последних 200 лет, позволили приоткрыть завесу над загадкой происхождения человека, восстановить историю древнейших цивилизаций и познакомиться с достижениями величайших культур древнего мира», — приглашают организаторы. Начало в 18:00, стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.