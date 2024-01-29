В Краснодаре пройдет выставка, посвященная 10-летию Олимпиады в Сочи

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 6 февраля откроется персональная фотоэкспозиция Михаила Слепцова «10 лет XXII зимним Олимпийским играм»

Будут представлены фотографии, иллюстрирующие соревнования, работу волонтёров и повседневную жизнь спортсменов и организаторов. На фотографиях Михаил Слепцов запечатлел самые яркие и интересные мгновения Олимпийских и Паралимпийских игр.

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Михаил Слепцов родился в Краснодаре. Работал фотографом торгово-промышленной палаты СССР, фотокорреспондентом «Пресса-ПУЛ» отдела печати МИД СССР. С 1993 года является членом Союза фотохудожников России. Во время XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр был ассистентом Национального Олимпийского комитета Франции.

Выставка будет работать до 18 февраля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное ограничение 0+.

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Март» доступна экспозиция беспредметной живописи. Представлены работы Александра Сингура и Ольги Шишкиной.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Олимпиада в Сочи

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