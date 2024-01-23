В Краснодаре откроется выставка «Непокоренный Ленинград» к 80-летию снятия блокады

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко с 24 января будет представлена фондовая выставка «Непокоренный Ленинград»

Экспозиция приурочена к 80-летию со дня полного снятия блокады. Представлены порядка 10 произведений живописи и графики художников советского периода — Дмитрия Налбандяна, Алексея Пахомова, Виктора Киселева, Юрия Непринцева и других.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-й — 872 дня. Из-за недостаточного количество продуктов и топлива в городе начался массовый голод, усугублённый проблемами с отоплением. В результате блокады в Ленинграде погибли сотни тысяч его жителей.

Экспонаты музея расскажут о силе духа осажденного города, его огромном творческом потенциале, людях искусства, трагических судьбах ленинградцев.

Выставка будет работать до 18 ферваля по адресу улица Красная, 15.