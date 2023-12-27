Анапыч, Антипка, Зим-зимыч, Горгипп. В Анапе выбирают имя для песковика
В Анапе придумывают имя песковику, ставшему зимним символом курорта
Конкурс инициировала мэрия Анапы в начале декабря через социальные сети. Из предложенных вариантов в финал прошли самые популярные и интересные. Среди них — Анапыч, Антипка, Зим-зимыч и Горгипп. Можно проголосовать как за один из перечисленных, так и за непосредственно за Песковика.
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В лаундж-зоне центрального пляжа Анапы создали временную зону отдыха, где установили семейство снеговиков из песка — мама, папа и ребенок. Жители и гости курорта фотографируются с подобными арт-объектами уже четвертый год.
Голосование завершится 28 декабря в 12:00. Участвовать в нем можно в телеграм-канале мэрии и в группе во ВКонтакте.
Как писали Юга.ру, власти выбрали проект курорта «Новая Анапа». На видеопрезентации можно увидеть туристический автовокзал, легкое метро, крытые парковки, торговые точки, стоянки для вертолетов, отели, санатории, олимпиадный кампус, спортивные зоны, парк с тематическими павильонами и фермерским рынком.