Анапыч, Антипка, Зим-зимыч, Горгипп. В Анапе выбирают имя для песковика

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото Надежды Ушаковой с сайта vk.com
    © Скриншот фото Надежды Ушаковой с сайта vk.com

В Анапе придумывают имя песковику, ставшему зимним символом курорта

Конкурс инициировала мэрия Анапы в начале декабря через социальные сети. Из предложенных вариантов в финал прошли самые популярные и интересные. Среди них — Анапыч, Антипка, Зим-зимыч и Горгипп. Можно проголосовать как за один из перечисленных, так и за непосредственно за Песковика.

Читайте также:

В лаундж-зоне центрального пляжа Анапы создали временную зону отдыха, где установили семейство снеговиков из песка — мама, папа и ребенок. Жители и гости курорта фотографируются с подобными арт-объектами уже четвертый год.

Голосование завершится 28 декабря в 12:00. Участвовать в нем можно в телеграм-канале мэрии и в группе во ВКонтакте.

Как писали Юга.ру, власти выбрали проект курорта «Новая Анапа». На видеопрезентации можно увидеть туристический автовокзал, легкое метро, крытые парковки, торговые точки, стоянки для вертолетов, отели, санатории, олимпиадный кампус, спортивные зоны, парк с тематическими павильонами и фермерским рынком. 

Анапа Курорты и туризм Развлечения

Новости

Анапыч, Антипка, Зим-зимыч, Горгипп. В Анапе выбирают имя для песковика
Мэрия Краснодара передала семь участков под строительство трамвайной линии к Немецкой деревне
89% россиян потратили на ремонт машины в 2023 году больше, чем в 2022-м
В Краснодаре покажут иммерсивный декадентский спектакль о Валерии Брюсове
Краснодарца обвинили в контрабанде культурных ценностей за отправку советских наград в Израиль. Некоторые из них стоят больше 100 тыс. рублей
Стало известно, как будут работать медучреждения Кубани в период каникул

Лента новостей

Как встретить Новый год 2024 правильно
Сегодня, 13:04
Как встретить Новый год 2024 правильно
Как одеться, что поставить на стол и как загадать желание
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Вчера, 18:42
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества
Людям обещают компенсации за проблемы с доставкой заказов
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году
Вчера, 16:24
Мэрия Краснодара намерена открыть два муниципальных кинотеатра в 2024 году

Реклама на сайте