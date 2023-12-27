Анапыч, Антипка, Зим-зимыч, Горгипп. В Анапе выбирают имя для песковика

Конкурс инициировала мэрия Анапы в начале декабря через социальные сети. Из предложенных вариантов в финал прошли самые популярные и интересные. Среди них — Анапыч, Антипка, Зим-зимыч и Горгипп. Можно проголосовать как за один из перечисленных, так и за непосредственно за Песковика.

В лаундж-зоне центрального пляжа Анапы создали временную зону отдыха, где установили семейство снеговиков из песка — мама, папа и ребенок. Жители и гости курорта фотографируются с подобными арт-объектами уже четвертый год.

Голосование завершится 28 декабря в 12:00. Участвовать в нем можно в телеграм-канале мэрии и в группе во ВКонтакте.