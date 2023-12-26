Стало известно, как будет работать Японский сад Краснодара в новогодние праздники

31 декабря он будет открыт с 8:00 до 18:00. Коды будут выдавать до 16:30. 1 января, краснодарцев и гостей города ждут в Японской саду с 11:00 до 23:30.

2 января QR-коды начнут выдавать с 8:00, закроются ворота в 23:30. Далее Японский сад будет работать согласно зимнему режиму: в будни с 7:30 до 23:30, в выходные дни с 7:00 до 23:30.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» открыли новый объект «Солнечная система». Он включает в себя планеты, орбиты и звезды. Стартовой точкой инсталляции является Солнце. От него планеты размещены, как в Солнечной системе. Их орбиты обведены линией согласно радиусу окружности движения.