Сочинскую Олимпийскую деревню переделают в студенческий городок

В федеральной территории Сириус объекты Олимпийской деревни в 2024 году начнут реконструировать в студенческий городок

Под реновацию пойдут более 200 тыс. кв. метров. В студенческом городке появятся жилой квартал для учащихся, школа, клиника, учебный корпус, арендное жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета федеральной территории Сириус Елену Шмелеву.

По словам директора президентского лицея «Сириус» Павла Терехова, реконструкцию проведут по модели жилого корпуса лицея, в котором живут 160 лицеистов и могут размещаться 80 участников партнерских программ.

Как писали Юга.ру, в Сочи может появиться центр подготовки сборных России по футболу. Правительству совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов власти федеральной территории «Сириус» необходимо передать земельные участки в селе Веселое Адлерского района в пользу Российского футбольного союза.