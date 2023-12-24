Сочинскую Олимпийскую деревню переделают в студенческий городок

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В федеральной территории Сириус объекты Олимпийской деревни в 2024 году начнут реконструировать в студенческий городок

Под реновацию пойдут более 200 тыс. кв. метров. В студенческом городке появятся жилой квартал для учащихся, школа, клиника, учебный корпус, арендное жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета федеральной территории Сириус Елену Шмелеву.

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По словам директора президентского лицея «Сириус» Павла Терехова, реконструкцию проведут по модели жилого корпуса лицея, в котором живут 160 лицеистов и могут размещаться 80 участников партнерских программ.

Как писали Юга.ру, в Сочи может появиться центр подготовки сборных России по футболу. Правительству совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов власти федеральной территории «Сириус» необходимо передать земельные участки в селе Веселое Адлерского района в пользу Российского футбольного союза.

Олимпиада в Сочи Сириус

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Сочинскую Олимпийскую деревню переделают в студенческий городок
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