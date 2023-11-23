Архыз первым в России откроет горнолыжный сезон
Курорт Архыз 25 ноября откроет новый горнолыжный сезон
В тестовом режиме откроется более трех километров трасс на Северном склоне: «красная» Гравитация на высоте 2840 метров и «зеленая» Горизонт на высоте 2500 метров. До 1 декабря будет действовать специальный тариф на ски-пассы: 1550 рублей в день для взрослых и 1000 рублей для детей.
На курорте заработала система искусственного оснежения. Открытие всех трасс Северного и Южного склонов планируется уже в середине декабря.
Спортсменов предупреждают, что в высокогорной зоне на Северном склоне на высоте более 2500 метров возможно усиление ветра. Это может приводить к временным остановкам канатных дорог и изменению графика их работы. За информацией рекомендуют следить в телеграм-канале курорта.
Как писали Юга.ру, власти Карачаево-Черкесской Республики заявили о бронировании 96% номерного фонда на новогодние праздники. Самый большой поток туристов приходится на курорты Домбай и Архыз, в этих поселках расположены горнолыжные комплексы.