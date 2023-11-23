Архыз первым в России откроет горнолыжный сезон

В тестовом режиме откроется более трех километров трасс на Северном склоне: «красная» Гравитация на высоте 2840 метров и «зеленая» Горизонт на высоте 2500 метров. До 1 декабря будет действовать специальный тариф на ски-пассы: 1550 рублей в день для взрослых и 1000 рублей для детей.

На курорте заработала система искусственного оснежения. Открытие всех трасс Северного и Южного склонов планируется уже в середине декабря.