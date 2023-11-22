Минтранс Кубани пообещал запустить общественный транспорт по новому Яблоновскому мосту в конце декабря

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

20 декабря возобновят движение прежних маршрутов между Краснодаром и поселком Яблоновский. Их пускали в объезд с 2019 года

22 ноября об этом сообщил сайт «Кубань Информ», цитируя ответ Министерства транспорта Краснодарского края. Его сотрудники сообщили, что официальный запуск движения по всем четырем полосам нового Яблоновского моста планируется 20 декабря 2023 года.

Чиновники отметили, что после открытия по мосту пустят общественный транспорт, возобновив прежние маршруты.

В Адыгее новый Яблоновский мост ведет к узкому тоннелю, кошмару для пешеходов и застройке промзоны:

Как сообщали Юга.ру, в тестовом режиме новый Яблоновский мост открыли 1 ноября. Тогда власти планировали порой перекрывать полосы и завершить все работы до конца ноября — начала декабря.

Напомним, старый Яблоновский мост закрыли для большегрузов, автобусов и маршруток в июле 2019 года.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Строительство Яблоновский мост

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Минтранс Кубани пообещал запустить общественный транспорт по новому Яблоновскому мосту в конце декабря
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