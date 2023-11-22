20 декабря возобновят движение прежних маршрутов между Краснодаром и поселком Яблоновский. Их пускали в объезд с 2019 года

22 ноября об этом сообщил сайт «Кубань Информ», цитируя ответ Министерства транспорта Краснодарского края. Его сотрудники сообщили, что официальный запуск движения по всем четырем полосам нового Яблоновского моста планируется 20 декабря 2023 года.

Чиновники отметили, что после открытия по мосту пустят общественный транспорт, возобновив прежние маршруты.