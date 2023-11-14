Власти Карачаево-Черкесской Республики заявили о бронировании 96% номерного фонда на новогодние праздники
На курортах Карачаево-Черкесии почти не осталось свободных номеров на время новогодних каникул
В телеграм-канале Министерства туризма и курортов КЧР появилась информация о том, что отели республики забронированы на 96% на период новогодних каникул.
Самый большой поток туристов приходится на курорты Домбай и Архыз, в этих поселках расположены горнолыжные комплексы.
В министерстве отметили, что в 2023 году во время новогодних каникул курорты региона посетили 172 тысячи туристов.
Показываем, за какими пейзажами туристы отправляются на курорты Карачаево-Черкесской Республики:
Напомним, компания, связанная с семьей экс-губернатора Кубани Ткачева купила курорт «Архыз» за 24 млрд рублей.
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