Власти Карачаево-Черкесской Республики заявили о бронировании 96% номерного фонда на новогодние праздники

На курортах Карачаево-Черкесии почти не осталось свободных номеров на время новогодних каникул

В телеграм-канале Министерства туризма и курортов КЧР появилась информация о том, что отели республики забронированы на 96% на период новогодних каникул.

Самый большой поток туристов приходится на курорты Домбай и Архыз, в этих поселках расположены горнолыжные комплексы.

В министерстве отметили, что в 2023 году во время новогодних каникул курорты региона посетили 172 тысячи туристов.

Показываем, за какими пейзажами туристы отправляются на курорты Карачаево-Черкесской Республики: