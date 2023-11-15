В Краснодарском крае поселились 23 европейские лани

На особо охраняемую территорию в Горячем Ключе выпустили 23 европейские лани

Пресс-служба Минприроды Краснодарского края сообщила, что 13 ноября состоялся второй за год выпуск благородного оленя. 23 европейские лани отправились в «Горячеключевской» государственный природный заказник.

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В ноябре запланирован ещё один такой выпуск. Следующие 20 животных отправятся в «Кавказский» заказник. 30 октября 2023 года 15 животных выпустили в государственный природный заказник «Туапсинский».



Вольер для содержания лани европейской впервые построили в Белореченском районе в 2012 году. В мае 2015 года на его территорию завезли 72 особи.

Европейская лань — это олень средних размеров, распространенный в Европе и Передней Азии. Для самцов характерны широкие рога и пятнистая летняя окраска. Лань обитает в сосновых рощах и парковых ландшафтах. Она менее пуглива, чем благородный олень, но бегает с такой же скоростью. В основном животное питается травой и листьями, иногда древесной корой.



Лань хорошо приспосабливается к разным сферам обитания и встречается на острове Нордернай в Северном море. Группы ланей могут достигать 80 особей.