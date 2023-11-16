Новый комплекс в центре Краснодара хотят построить выше норматива 18 метров. Что говорит мэрия

В центре Краснодара появится многофункциональный театрально-концертный комплекс «Континент»

Его построят на месте пустыря через дорогу от отеля Marriott, на углу улиц Красной и Длинной. «Континент» будет включать здание театрально-концертного комплекса, торгово-офисную территорию, торгово-развлекательный центр с гостиницей и зеленый коридор с галереей. Концепцию разработал японский архитектор Кенго Кума. По словам генерального директора группы компаний «БЭЛ Девелопмент» Елены Комиссаровой, основная сложность реализации проекта связана с ограничениями высотности, установленными градостроительными регламентами исторического поселения (не более 18 метров). При этом мировой опыт создания театрально-концертных комплексов подтверждает, что технологические требования к таким зданиям не могут быть ограничены высотой 18 метров.

Компания в своей работе будет ориентироваться на утвержденные приказом управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края от 21.07.2015 № 102 зоны охраны объектов культурного наследия и режимы использования земель и градостроительных регламентов в квартале № 193. Они допускают возможность возведения в данном квартале объектов высотой до 56 м без каких-либо ущемлений и потерь для сложившихся к настоящему моменту композиционно-видовых связей.