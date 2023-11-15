В центре Краснодара появится огромный комплекс «Континент». Узнали, что там будет

В рамках мероприятия представители бизнеса, власти и архитектурного сообщества поделились опытом создания комфортной городской среды. «БЭЛ Девелопмент» презентовал проект застройки пустыря через дорогу от отеля Marriott. Там на углу улиц Красной и Длинной появится многофункциональный театрально-концертный комплекс «Континент». Журналистка Юга.ру узнала у застройщика подробности о проекте.

Так, по задумке «Континент» уравновесит высотный корпус отеля. Он объединит на своей территории здание театрально-концертного комплекса, торгово-офисное, торгово-развлекательный комплекс с гостиницей и зеленый коридор с галереей. Концепцию разработал японский архитектор Кенго Кума, основатель бюро Kengo Kuma & Associates. Адаптацией для Краснодара занимается российское бюро МК3.