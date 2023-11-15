В центре Краснодара появится огромный комплекс «Континент». Узнали, что там будет
В Краснодаре прошел форум «Re:старт. Лучшие практики девелопмента в историческом центре: развивать, сохраняя»
В рамках мероприятия представители бизнеса, власти и архитектурного сообщества поделились опытом создания комфортной городской среды. «БЭЛ Девелопмент» презентовал проект застройки пустыря через дорогу от отеля Marriott. Там на углу улиц Красной и Длинной появится многофункциональный театрально-концертный комплекс «Континент». Журналистка Юга.ру узнала у застройщика подробности о проекте.
Так, по задумке «Континент» уравновесит высотный корпус отеля. Он объединит на своей территории здание театрально-концертного комплекса, торгово-офисное, торгово-развлекательный комплекс с гостиницей и зеленый коридор с галереей. Концепцию разработал японский архитектор Кенго Кума, основатель бюро Kengo Kuma & Associates. Адаптацией для Краснодара занимается российское бюро МК3.
«Кубанская столица может получить еще одну современную достопримечательность в дополнение к уникальному парку у стадиона «Краснодар». Японское бюро во главе с Кенго Кума вдохновлялись природой Краснодарского края, рекой Кубанью и зелеными цветущими полями. Поэтому сами здания комплекса будут также покрыты зеленью. Между зданиями комплекса будет располагаться бульвар «Зеленая река» — общественное пространство для горожан и крытые галереи, где жители и гости города смогут прятаться от жаркого солнца», — рассказала генеральный директор группы компаний «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова.
Другим источником вдохновения стала архитектура Краснодара. Кума перенес в свой проект краснокирпичную облицовку зданий, сочетая его с легкими светлыми тонами. Этот переход от красного к белому свяжет объект с историческими зданиями, сохранившимися в квартале. В районе улиц Красной и Длинной также располагаются четыре объекта культурного наследия. Они все будут отреставрированы.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2023 году ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья. Регион занял второе место по России, на первом — Московская область.