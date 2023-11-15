В Краснодарском крае в 2023 году ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

По данным Росстата, Краснодарский край занял второе место среди регионов России по объему введенного жилья с начала года

Жители и строительные компании Краснодарского края за 10 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Росстат.

Краснодарский край занял второе место среди регионов России, на первом — Московская область. Там ввели 9,5 млн кв. метров жилых помещений. На третьей строчке расположилась Москва (5,1 млн кв. метров), дальше в списке Ленинградская область (3,5 млн кв. метров) и Татарстан (почти 3 млн кв. метров).

В целом в стране за 10 месяцев достроили и ввели в эксплуатацию 86,2 млн кв. метров, это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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За январь-октябрь 2023 года в России население ввело в эксплуатацию 50,1 млн кв. метров жилья. Только за октябрь жители оформили 2,1 млн кв. метров. Всего за октябрь на территории страны ввели 6,5 млн кв. метров жилых помещений.

Агентство также напомнило, что министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее сообщал, что по итогам года в России введут рекордные 104 млн кв. метров жилья.

Недавно Юга.ру писали, что по оценке Краснодарстата средний ежемесячный доход жителя Краснодарского края приближается к 50 тыс. рублей.

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В Краснодарском крае в 2023 году ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья
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