В Краснодарском крае в 2023 году ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья

По данным Росстата, Краснодарский край занял второе место среди регионов России по объему введенного жилья с начала года

Жители и строительные компании Краснодарского края за 10 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 5,8 млн кв. метров жилья. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Росстат.

Краснодарский край занял второе место среди регионов России, на первом — Московская область. Там ввели 9,5 млн кв. метров жилых помещений. На третьей строчке расположилась Москва (5,1 млн кв. метров), дальше в списке Ленинградская область (3,5 млн кв. метров) и Татарстан (почти 3 млн кв. метров).

В целом в стране за 10 месяцев достроили и ввели в эксплуатацию 86,2 млн кв. метров, это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.