В Краснодарском крае для усадьбы русского писателя утвердили предмет охраны

Власти Краснодарского края утвердили в Геленджике предмет охраны объекта культурного наследия «Усадьба семьи В. Г. Короленко – русского писателя-гуманиста»

Усадьба семьи писателя Короленко находится в районе Геленджика в хуторе Джанхот. Специалисты провели исследования, определяющие историко-культурное значение памятника архитектуры. Об этом сообщает управление госохраны объектов культурного наследия региона.

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Здание состоит из жилого дома, флигеля со смотровой площадкой и усадебного парка. Участок для дачи в 1899 году купил брат писателя Илларион Короленко. Новые хозяева посадили здесь фруктовый сад и обширный виноградник. В 1901–1902 годах двухэтажный каменный дом с верандами, балконами и мансардой построили по чертежам и рисункам писателя. Позже благоустроили флигель со смотровой площадкой, прогулочные аллеи, площадки для отдыха и деревянные хозяйственные строения.

Усадьба семьи Короленко — мемориально- архитектурный комплекс конца XIX — начала XX веков. Сейчас здесь находится единственный в России литературный музей писателя. С 1902 года в усадьбу каждое лето приезжала на отдых его семья и друзья с прислугой. Владимир Короленко работал здесь над своими произведениями.



После революции власти сдавали усадьбу различным организациям в качестве базы отдыха. В 1964 году здесь открыли филиал геленджикского историко-краеведческого музея с коллекцией книг, работ и рисунков писателя.