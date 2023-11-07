В Анапе появится еще один отель премиум-класса на 1200 номеров

Проект, который реализует компания-инвестор «Развитие», включает более 1200 номеров, два открытых бассейна по 50 кв. метров, SPA и ресторанный комплексы, детский клуб, фитнес-зал, два бара. Также предприниматель Александр Колесников просил рассмотреть возможность строительства спортивной базы в поселке Верхнее Джемете.

О начале работ стало известно на заседании инвестштаба, которое провел вице-мэр курорта Виталий Воронов. Чиновник рекомендовал выделить просторное помещение под конференц-зал. В ближайшее время на территории пройдут санитарные работы и кронирование деревьев на улице Железнодорожной, чтобы построить там подъездные пути.

Что примечательно, на сайте отеля указано, что номера можно не только арендовать на время отдыха, но и купить уже сейчас. Всего будет четыре корпуса по девять этажей. Сдать первую очередь планируют в третьем квартале 2027 года.

Как писали Юга.ру, в Сочи построят 10 яхтенных марин, на которые потратят около 1 трлн рублей.