В Анапе хотят построить экологический отель за 15 млрд рублей и яхтенные марины

Сроки и стоимость строительства пока неизвестны

На Большом Утрише и в районе курорта «Новая Анапа» хотят построить яхтенные марины, сообщил РБК Краснодар. Также планируется реконструировать городской порт.

Как рассказал глава Анапы Василий Швец, московско-краснодарская компания хочет стать инвестором для строительства экологического гостиничного комплекса на Большом Утрише. В том числе планируется создать территорию для яхтенного туризма.

Договор с компанией планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестпроект оценивают в 15-18 млрд рублей.

Еще несколько марин построят в «Новой Анапе. Сколько это будет стоить и когда начнутся работы — неизвестно.

Также Швец сообщил, что морпорт в 2022 году перешел к новому владельцу — группе московских компаний. Сейчас собственник разрабатывает концепцию, которую будет согласовывать с администрацией края, правительством РФ и Минтрансом. Планируется удлинить портово-причальные сооружения морвокзала и построить гостиничную инфраструктуру.

Ранее Юга.ру писали, что на строительство 10 яхтенных марин в Сочи планируют потратить 1 трлн рублей. Проект марины в Геленджике оценили в 100 млн рублей.