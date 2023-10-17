В Анапе высадят несколько тысяч растений

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В рамках компенсационного озеленения в Анапе высадят несколько тысяч зеленых насаждений

В Анапе в ближайшее время высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. Это сделают в рамках компенсационного озеленения, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Всего высадят около 80 видов различных зеленых насаждений. Среди них павлиний кипарис, красный дуб, клен, липа, каштан и магнолия. Из кустарников город украсят гортензия, можжевельник, жасмин, фотиния, самшит, барбарис и лаванда.

Читайте также:

В первую очередь растения появятся в популярных городских локация. Как уточнили Юга.ру в пресс-службе, точные районы посадки и количество саженцев будут известны после заключения контракта с подрядчиком.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе благоустроят Ореховую рощу. Работы проведут за счет средств курортного сбора. 

Также до конца 2023 года в городе планируют достроить Крещенский парк. Сейчас там возводят храм-купель и православную школу. 

Анапа Благоустройство цветы

Новости

В Краснодаре готовят к открытию «Изумрудный» сквер
Дом за 7 млн долларов возглавил топ самой дорогой недвижимости в Краснодаре
В Краснодаре утром скопились большие заторы
Аналитики назвали самые дефицитные профессии в Краснодарском крае и Адыгее
В Анапе высадят несколько тысяч растений
Больше тысячи краснодарцев отправятся в армию в осенний призыв

Лента новостей

Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Вчера, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
13 октября, 10:52 Реклама
«Первый раз в кабине сидишь, как в звездолёте»
Как кубанский аграрий купил комбайн Ростсельмаш и собирает не меньше 1,5 тонны урожая в год
Много слёз и маленькие чудеса
10 октября, 10:57
Много слёз и маленькие чудеса
Репортаж с 20‑летия приюта для животных «Краснодог» в Краснодаре

Реклама на сайте