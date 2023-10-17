В Анапе высадят несколько тысяч растений

В рамках компенсационного озеленения в Анапе высадят несколько тысяч зеленых насаждений

В Анапе в ближайшее время высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. Это сделают в рамках компенсационного озеленения, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Всего высадят около 80 видов различных зеленых насаждений. Среди них павлиний кипарис, красный дуб, клен, липа, каштан и магнолия. Из кустарников город украсят гортензия, можжевельник, жасмин, фотиния, самшит, барбарис и лаванда.