В Анапе высадят несколько тысяч растений
В рамках компенсационного озеленения в Анапе высадят несколько тысяч зеленых насаждений
В Анапе в ближайшее время высадят несколько тысяч деревьев и кустарников. Это сделают в рамках компенсационного озеленения, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Всего высадят около 80 видов различных зеленых насаждений. Среди них павлиний кипарис, красный дуб, клен, липа, каштан и магнолия. Из кустарников город украсят гортензия, можжевельник, жасмин, фотиния, самшит, барбарис и лаванда.
В первую очередь растения появятся в популярных городских локация. Как уточнили Юга.ру в пресс-службе, точные районы посадки и количество саженцев будут известны после заключения контракта с подрядчиком.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе благоустроят Ореховую рощу. Работы проведут за счет средств курортного сбора.
Также до конца 2023 года в городе планируют достроить Крещенский парк. Сейчас там возводят храм-купель и православную школу.