В Анапе до конца 2023 года планируют достроить Крещенский парк

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
    © Изображение пресс-службы мэрии Анапы

В Крещенском парке в Анапе уже высадили несколько тысяч растений. Строительство хотят закончить до конца 2023 года

В Анапе идет строительство Крещенского парка. Там продолжают возводить храм-купель княгини Ольги и православную школу. Сейчас рабочие укладывают плитку и бордюрный камень, устанавливают фонтан и архитектурные формы, рассказали в пресс-службе мэрии города.

На территории парка уже стоят лавочки и построен спортивный комплекс. Также закончили работу над амфитеатром и освещением. На входе установили звонницу. 

В парке высадили около 1 тыс. деревьев и 2,5 тыс. кустарников. Планируется высадить еще 2 тыс. многолетних цветов. Кроме того, обещают благоустроить территории, прилегающие к парку.

  • © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
    © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
  • © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
    © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
  • © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
    © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
  • © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
    © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
  • © Изображение пресс-службы мэрии Анапы
    © Изображение пресс-службы мэрии Анапы

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе построят Императорский парк в 30 га. В будущем его планируют сделать тематическим центром для деятельности Русского географического общества. 

Анапа Благоустройство Парки Религия Строительство

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В Анапе до конца 2023 года планируют достроить Крещенский парк
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