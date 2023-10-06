В Анапе до конца 2023 года планируют достроить Крещенский парк

В Крещенском парке в Анапе уже высадили несколько тысяч растений. Строительство хотят закончить до конца 2023 года

В Анапе идет строительство Крещенского парка. Там продолжают возводить храм-купель княгини Ольги и православную школу. Сейчас рабочие укладывают плитку и бордюрный камень, устанавливают фонтан и архитектурные формы, рассказали в пресс-службе мэрии города.

На территории парка уже стоят лавочки и построен спортивный комплекс. Также закончили работу над амфитеатром и освещением. На входе установили звонницу.

В парке высадили около 1 тыс. деревьев и 2,5 тыс. кустарников. Планируется высадить еще 2 тыс. многолетних цветов. Кроме того, обещают благоустроить территории, прилегающие к парку.