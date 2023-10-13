В Сочи реконструируют гоночную трассу

Незадействованные участки трека будут открыты для всех гостей за счет того, что вокруг Олимпийского парка уберут все ограждения.



На одной части трассы будут проходить спортивные соревнования, при этом территория будет открыта для прогулок и велосипедистов. Другую часть трека трогать не станут, чтобы на автодроме могли в любой момент восстановить трассу для «Королевских гонок» или их аналогов в «Сириус». Отдельные участки выделят для дрифта и картинга.

«Мы решили оптимизировать логистику и восстановить единое пространство Олимпийского парка, как это изначально было задумано проектировщиками в преддверии игр 2014 года. Жители и гости федеральной территории получат легкий доступ к Медальной площади, ледовому дворцу «Большой» и «Сириус Арене», а это значит, что появится еще больше маршрутов для прогулок, к знаковым объектам Олимпийского парка будет удобнее добраться как пешком, так и на транспорте», — рассказал глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.



Эти работы — часть подготовки территории ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в Сириусе в марте 2024 года. Как писали Юга.ру, сейчас идет отбор участников и волонтеров.

Напомним, что с 14 по 15 октября состоится финал чемпионата России по дрифту «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии 2023». Он пройдет на трассе «Сочи Автодром». Здесь определят победителей в личном и командном зачетах RDS GP. На первенство претендуют сразу несколько пилотов и команд.

Ранее Юга.ру писали, что в марте 2023 года в Ростовской области отменили гонки на тракторах.



Как сообщали Юга.ру, у федеральной территории Сириус в сентябре появился собственный герб с золотым псом.