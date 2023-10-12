В краснодарском «Городском саду» до конца 2023 года отремонтируют ротонду

Краснодарский край

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  • © Фото Управления культуры администрации Краснодара
    © Фото Управления культуры администрации Краснодара

Мэрия Краснодара заключила контракт на ремонт ротонды «Казачья горка» в «Городском саду»

В краснодарском «Городском саду» отремонтируют ротонду «Казачья горка». Контракт заключили с подрядчиком в начале октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты усилят фундамент, подпорные стены, отремонтируют ступени и заменят декоративные элементы. Также там сделают новую подсветку и благоустроят прилегающую территорию.

Отремонтировать ротонду решили в честь 175-летия парка. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

  • Вот так когда-то выглядела ротонда © Фото Управления культуры администрации Краснодара
    Вот так когда-то выглядела ротонда © Фото Управления культуры администрации Краснодара
  • Вот так когда-то выглядела ротонда © Фото Управления культуры администрации Краснодара
    Вот так когда-то выглядела ротонда © Фото Управления культуры администрации Краснодара

Напомним, для ремонта ротонду огородили еще летом 2022 года. Тогда в мэрии рассказали, что к работам приступят, как появятся деньги. Также там сказали, что последний раз объект ремонтировали более 10 лет назад.

Как писали Юга.ру, в «Городском саду» обнаружили крыс. С ними борются специалисты МБУК «Краснодарские парки». 

Благоустройство Краснодар Парки

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