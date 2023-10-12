В краснодарском «Городском саду» до конца 2023 года отремонтируют ротонду
Мэрия Краснодара заключила контракт на ремонт ротонды «Казачья горка» в «Городском саду»
В краснодарском «Городском саду» отремонтируют ротонду «Казачья горка». Контракт заключили с подрядчиком в начале октября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты усилят фундамент, подпорные стены, отремонтируют ступени и заменят декоративные элементы. Также там сделают новую подсветку и благоустроят прилегающую территорию.
Отремонтировать ротонду решили в честь 175-летия парка. Работы планируют завершить до конца 2023 года.
Напомним, для ремонта ротонду огородили еще летом 2022 года. Тогда в мэрии рассказали, что к работам приступят, как появятся деньги. Также там сказали, что последний раз объект ремонтировали более 10 лет назад.
Как писали Юга.ру, в «Городском саду» обнаружили крыс. С ними борются специалисты МБУК «Краснодарские парки».