В краснодарском «Городском саду» до конца 2023 года отремонтируют ротонду

Отремонтировать ротонду решили в честь 175-летия парка. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

Специалисты усилят фундамент, подпорные стены, отремонтируют ступени и заменят декоративные элементы. Также там сделают новую подсветку и благоустроят прилегающую территорию.

В краснодарском «Городском саду» отремонтируют ротонду «Казачья горка». Контракт заключили с подрядчиком в начале октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, для ремонта ротонду огородили еще летом 2022 года. Тогда в мэрии рассказали, что к работам приступят, как появятся деньги. Также там сказали, что последний раз объект ремонтировали более 10 лет назад.

Как писали Юга.ру, в «Городском саду» обнаружили крыс. С ними борются специалисты МБУК «Краснодарские парки».