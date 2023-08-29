В краснодарском «Городском саду» заметили крыс. С грызунами борются специалисты

Читательница рассказала редакции Юга.ру о крысах в «Городском саду» в Краснодаре. Девушка поделилась с нами видеозаписью.

В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали три тысячи человек за 2023 год:

В мэрии Краснодара сообщили Юга.ру, что работы по уничтожению грызунов и насекомых ежегодно проводят специалисты МБУК «Краснодарские парки».



В этом году по заключенному контракту спецорганизация проверяет территорий парков для выявления численности грызунов.



«По результатам проведенных обследований на территории парка «Городской Сад» специализированной организацией 23 июня проведены работы по истреблению грызунов. Также в связи с их повторным обнаружением в данном парке дератизационные работы проведены 28 августа», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам мэрии, работы продолжатся до конца года.