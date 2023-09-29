Юрист из Новороссийска оспорит в суде губернаторский запрет кормить бездомных животных

1 сентября в Краснодарском крае запретили кормить бездомных животных. Юрист из Новороссийска не согласилась с таким решением и подала иск в суд

Юрист из Новороссийска Наталья Каменская направила в Краснодарский краевой суд иск к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Она просит признать недействующими четвертый и пятый абзацы пункта 5.1 постановления, которое разъясняет правила обращения с бездомными животными.

В этих абзацах сказано, что жителям региона запрещается кормить бездомных животных на территории населенных пунктов и контактировать с ними. Закон вступил в силу 1 сентября. По словам юриста, абзацы противоречат Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«О постановлении я узнала в мае этого года из новостей, много раз его перечитывала, не могла поверить своим глазам, что вот так вот можно взять и запретить кормление и контакт с бездомными животными. При этом сами краевые власти за весь период действия закона об ответственном отношении к животным просто его игнорировали — нет приютов, не налажена работа по стерилизации. По факту закон исполняли волонтеры и благотворительные организации, либо просто неравнодушные люди, которые за свой счет стерилизуют и лечат животных. Считаю подобный нормативный акт просто саботированием требований закона об ответственном обращении с животными и нежеланием формировать здоровое, полноценное общество», — поделилась Наталья.

Как рассказала женщина, 26 сентября прошло предварительное заседание по исковому заявлению. Юриста попросили предоставить доказательства того, что она является субъектом правоотношений и акт распространяет на нее свое действие. Наталья приложила к материалам 10 видеозаписей, где она кормит животных и чеки от покупки корма.

Также по ходатайству администрации Краснодарского края к делу привлекли департамент ветеринарии, который участвовал в разработке акта. Следующее заседание состоится 9 октября.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление в апреле. Документ вызвал недовольство у зоозащитников и жителей края. После этого департамент ветеринарии разъяснил постановление. Там сказали, что кормить единичный особей можно. Запрещается только подкармливать животных на регулярной основе в постоянных местах. Это объяснили тем, что подобный прикорм приводит к образованиям стаи.