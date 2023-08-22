В Краснодарском крае 13-летний парень разбился за рулем угнанного автомобиля

В Ленинградском районе Кубани подростки погибли в ДТП на встречной полосе. За рулем был 13-летний парень

В ГУ МВД Краснодарского края рассказали, что утром 22 августа на трассе Стародеревянковская—Ленинградская—Кисляковская произошло смертельное ДТП.

«Тринадцатилетний водитель автомобиля Lada Granta (был заявлен в угон в дежурную часть) выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, не справился с управлением, допустил движение по встречной обочине, его занесло и произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 2115. От столкновения с авто по инерции продолжил движение и допустил столкновение со встречным авто ВАЗ 212140», — указано в сообщении.