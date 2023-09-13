У Сириуса (Сочи) появился герб с золотым псом. А какие гербы у других районов и городов Краснодарского края?

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала администрации федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/2093
    © Скриншот из телеграмм-канала администрации федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/2093

Власти федеральной территории Сириус представили герб. Юга.ру решили напомнить, как выглядят и что означают гербы городов и районов Кубани

Пресс-служба федеральной территории Сириус 12 сентября сообщила об утвержденном гербе. Его разработал член Гильдии геральдических художников Максим Черников.

Место, где лежит олимпийская пыль:

На новом гербе изображен золотой крылатый пес, который держит в зубах красное (червленое) яблоко на серебряном черенке с листом. Пес расположен на лазурном фоне, олицетворяющем небо. Это ассоциация с созвездием Большого Пса, где самой яркой звездой является Сириус. 

По задумке авторов, главная фигура герба отсылает к восточной и славянской мифологии, где крылатый солнечный пес Симург выступает хранителем Древа жизни. Крылья у пса соотносят с орлом, который олицетворяет духовное начало в человеке. Яблоко в пасти у собаки обозначает обновление, преданность поставленной цели, мудрость.

Новый официальный символ будут использовать на флагах, наградах, при оформлении мероприятий, во время спортивных соревнований.

Юга.ру решили напомнить, как выглядят и что значат гербы крупных муниципалитетов Краснодарского края. Показываем самые любопытные, на взгляд редакции, гербы городов и районов региона.

Герб Краснодара

Герб Краснодара

На гербе Краснодара изображен щит, разделенный на четыре равные части. В первой и четвертой частях в золотом поле — крепостная стена с аркой ворот и двумя башнями, на которые опирается лапами двуглавый орел. Во второй и третьей частях в серебряном поле — золотая атаманская булава, сверху которой накрест сложены серебряные бунчуки.

Щитодержатели — это два черноморских казака. Правый одет в форму лейб-гвардии Черноморского эскадрона времен императора Александра I, а левый — в форму лейб-гвардии Черноморского казачьего дивизиона времен императора Николая I. Каждый из них держит пику, поставленную на землю.

Герб Анапы

Герб Анапы

На гербе города-курорта Анапа изображение золотой стены с одной стороны подчёркивает стратегическую важность Анапской крепости на Черноморском побережье, а с другой — символизирует историю города, возникшего как Синдская гавань в IV столетии до н.э.

Солнце, символ света и тепла, указывает на Анапу, как на солнечное место Черноморского побережья Кавказа. Волны и триера обозначают прибрежное положение города.

Герб Сочи

Герб Сочи

Герб Сочи в виде щита разделен на четыре части. На первой четверти изображены три серебряные горы, окаймленные лазурью. Во второй части — золотая пальма в красном поле, в третьей — пламенеющее золотое солнце, а в четвертой — лазоревое море в серебряном поле. В центре основного щита размещен маленький, где помещена серебряная чаша с «огненной водой», символизирующая целебный источник Мацеста.

Современный герб Сочи повторяет советский, утвержденный в 1967 году, но без внешних украшений в виде венка с девизом.

Герб Горячего Ключа

Герб Горячего Ключа

Фигуры герба Горячего Ключа символизируют благоприятные климатические условия города-курорта, а также минеральные и термальные воды псекупских источников. Открытые ворота говорят о гостеприимстве и доброте его жителей. Амфора, изливающая воду, изображает «Иверский источник» в Дантовом ущелье.

Гер Ейского района

Гер Ейского района

Герб Ейского района отражает реку Ея, Ейский лиман и стерлядь, плывущая в синей воде. Стерлядь олицетворяет рыбные богатства Азовского моря. Подсолнечник символизирует богатую солнцем и дарами Кубань. Это дополняется зеленым и золотым цветами сельского хозяйства.

Герб Белореченского района

Герб Белореченского района

Геральдическая серебряная фигура герба Белореченского района символизирует реку Белую. Изображение конской головы указывает на роль казаков, которые подготовили место под будущий город Белореченск в 1861-1862 годах. Белореченский район — сельскохозяйственный. В жизни местного населения кони до настоящего времени играют особую роль.

Лазурь на фоне — символ чести, благородства, духовности.

Герб Тихорецкого района

Герб Тихорецкого района

Герб Тихорецкого района составлен на основе элемента исторической печати Тихорецкой волости Кавказского уезда в первой половине XIX века. Основная фигура — всадник на черном коне, отстреливающийся из лука. Он символизирует многочисленные кочующие народы, населявшие земли района и покинувшие их.

Трехгорье олицетворяет курганы, а двенадцать золотых колосьев — сельские поселения района. Золотой цвет поля герба — символ могущества, знатности, постоянства, прочности. Золото в гербе также указывает на кубанскую природу.

Герб Тимашевского района

Герб Тимашевского района

На гербе Тимашевского района золотой цвет — символ высшей ценности, величия, богатства, великодушия. Червленый цвет связан с черноморскими казаками, основателями Тимашевского куреня.

Золотой орел, несущий шашку, олицетворяет ценность казачества. Сидящая женщина-мать — это Епистиния Степанова, вырастившая девять сыновей, которые погибли в борьбе с фашизмом. Ее историю читайте в нашем материале. Изогнутый колос с девятью парными колосками — символ сыновей матери Степановой, не вернувшихся с войны. Волнообразная белая перевязь указывает на многообразие рек района.

Посмотреть все гербы районов можно здесь, а узнать их значение — на сайте «Геральдика.ру».

Ранее Юга.ру писали о том, кто жил в Краснодаре до краснодарцев.

Анапа Белореченский район Ейский район История Краснодар Сириус Тимашевский район

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