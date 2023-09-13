У Сириуса (Сочи) появился герб с золотым псом. А какие гербы у других районов и городов Краснодарского края?

Власти федеральной территории Сириус представили герб. Юга.ру решили напомнить, как выглядят и что означают гербы городов и районов Кубани

Пресс-служба федеральной территории Сириус 12 сентября сообщила об утвержденном гербе. Его разработал член Гильдии геральдических художников Максим Черников.

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На новом гербе изображен золотой крылатый пес, который держит в зубах красное (червленое) яблоко на серебряном черенке с листом. Пес расположен на лазурном фоне, олицетворяющем небо. Это ассоциация с созвездием Большого Пса, где самой яркой звездой является Сириус.



По задумке авторов, главная фигура герба отсылает к восточной и славянской мифологии, где крылатый солнечный пес Симург выступает хранителем Древа жизни. Крылья у пса соотносят с орлом, который олицетворяет духовное начало в человеке. Яблоко в пасти у собаки обозначает обновление, преданность поставленной цели, мудрость.



Новый официальный символ будут использовать на флагах, наградах, при оформлении мероприятий, во время спортивных соревнований.



Юга.ру решили напомнить, как выглядят и что значат гербы крупных муниципалитетов Краснодарского края. Показываем самые любопытные, на взгляд редакции, гербы городов и районов региона.

На гербе Краснодара изображен щит, разделенный на четыре равные части. В первой и четвертой частях в золотом поле — крепостная стена с аркой ворот и двумя башнями, на которые опирается лапами двуглавый орел. Во второй и третьей частях в серебряном поле — золотая атаманская булава, сверху которой накрест сложены серебряные бунчуки.



Щитодержатели — это два черноморских казака. Правый одет в форму лейб-гвардии Черноморского эскадрона времен императора Александра I, а левый — в форму лейб-гвардии Черноморского казачьего дивизиона времен императора Николая I. Каждый из них держит пику, поставленную на землю.

На гербе города-курорта Анапа изображение золотой стены с одной стороны подчёркивает стратегическую важность Анапской крепости на Черноморском побережье, а с другой — символизирует историю города, возникшего как Синдская гавань в IV столетии до н.э.



Солнце, символ света и тепла, указывает на Анапу, как на солнечное место Черноморского побережья Кавказа. Волны и триера обозначают прибрежное положение города.

Герб Сочи в виде щита разделен на четыре части. На первой четверти изображены три серебряные горы, окаймленные лазурью. Во второй части — золотая пальма в красном поле, в третьей — пламенеющее золотое солнце, а в четвертой — лазоревое море в серебряном поле. В центре основного щита размещен маленький, где помещена серебряная чаша с «огненной водой», символизирующая целебный источник Мацеста.



Современный герб Сочи повторяет советский, утвержденный в 1967 году, но без внешних украшений в виде венка с девизом.

Фигуры герба Горячего Ключа символизируют благоприятные климатические условия города-курорта, а также минеральные и термальные воды псекупских источников. Открытые ворота говорят о гостеприимстве и доброте его жителей. Амфора, изливающая воду, изображает «Иверский источник» в Дантовом ущелье.

Герб Ейского района отражает реку Ея, Ейский лиман и стерлядь, плывущая в синей воде. Стерлядь олицетворяет рыбные богатства Азовского моря. Подсолнечник символизирует богатую солнцем и дарами Кубань. Это дополняется зеленым и золотым цветами сельского хозяйства.

Геральдическая серебряная фигура герба Белореченского района символизирует реку Белую. Изображение конской головы указывает на роль казаков, которые подготовили место под будущий город Белореченск в 1861-1862 годах. Белореченский район — сельскохозяйственный. В жизни местного населения кони до настоящего времени играют особую роль.



Лазурь на фоне — символ чести, благородства, духовности.

Герб Тихорецкого района составлен на основе элемента исторической печати Тихорецкой волости Кавказского уезда в первой половине XIX века. Основная фигура — всадник на черном коне, отстреливающийся из лука. Он символизирует многочисленные кочующие народы, населявшие земли района и покинувшие их.



Трехгорье олицетворяет курганы, а двенадцать золотых колосьев — сельские поселения района. Золотой цвет поля герба — символ могущества, знатности, постоянства, прочности. Золото в гербе также указывает на кубанскую природу.