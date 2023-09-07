В Краснодаре прокуратура взяла на контроль строительство подземного перехода в районе ККБ №2
Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара взяла на контроль ход и результаты строительства подземного перехода на улице Красных Партизан
Предыстория: На улице Красных Партизан около ККБ №2 в Краснодаре 15 марта должны были начать строительство подземного перехода. Из-за этого там реорганизовали движение. Изначально переход хотели построить еще в декабре 2022 года, но сроки перенесли.
Прокуратура Краснодара выяснила, что закончить работы по строительству пешеходного перехода на улице Красных Партизан должны были до 28 апреля 2023 года включительно.
По данным ведомства, подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту. Сейчас принимаются меры по корректировке проектно-сметной документации.
«В настоящее время прокуратурой округа совместно со специалистами Управления Федеральной антимонопольной службы по краю, контрольно-счетной палаты края и регионального департамента по надзору в строительной сфере проводится проверка исполнения требований законодательства при строительстве подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан в городе Краснодаре, по результатам которой будет дана оценка, в том числе действиям муниципального заказчика», — сообщила прокуратура региона.
Напомним, согласно данным на сайте госзакупок, проектно-изыскательские работы по объекту оценили в 2,4 млн рублей. Контракт на строительство перехода заключили с компанией «АльмаСтрой» на сумму 109,7 млн рублей.
Также среди закупок указан контракт на сумму больше 2 млн рублей за «оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ».
Как писали ранее Юга.ру, под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей.