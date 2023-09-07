В Краснодаре прокуратура взяла на контроль строительство подземного перехода в районе ККБ №2

По данным ведомства, подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту. Сейчас принимаются меры по корректировке проектно-сметной документации.



«В настоящее время прокуратурой округа совместно со специалистами Управления Федеральной антимонопольной службы по краю, контрольно-счетной палаты края и регионального департамента по надзору в строительной сфере проводится проверка исполнения требований законодательства при строительстве подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан в городе Краснодаре, по результатам которой будет дана оценка, в том числе действиям муниципального заказчика», — сообщила прокуратура региона.



Напомним, согласно данным на сайте госзакупок, проектно-изыскательские работы по объекту оценили в 2,4 млн рублей. Контракт на строительство перехода заключили с компанией «АльмаСтрой» на сумму 109,7 млн рублей.



Также среди закупок указан контракт на сумму больше 2 млн рублей за «оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ».



Как писали ранее Юга.ру, под Краснодаром построят новую развязку за 11 млрд рублей.