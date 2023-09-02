На трассе «Кавказ» в Краснодарском крае произошло массовое ДТП
2 сентября на федеральной трассе в Краснодарском крае столкнулись 7 автомобилей
По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, ДТП произошло в 11:20 на 50-м километре федеральной автодороги «Кавказ», между Тихорецком и Кропоткином.
Водитель «Камаза» с прицепом не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий кроссовер «Тойота Венза», после чего продолжал ехать и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате «Тойота» столкнулась с «Ниссаном», а «Фольксваген» — с грузовым автомобилем «Фотон». На этом все не закончилось, так как «Камаз» дополнительно столкнулся еще с двумя авто, «ВАЗ» и «Вортекс».
По официальным данным в результате ДТП люди не пострадали.
Юга.ру писали, что в ночь с 1 на 2 сентября в центре Краснодара водитель «Шевроле» насмерть сбил мужчину. А 29 августа на въезде в Краснодар со стороны хутора Ленина собралась пробка из-за массового ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей.