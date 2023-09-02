На трассе «Кавказ» в Краснодарском крае произошло массовое ДТП

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото телеграм-канала «Госавтоинспекция Кубани», @gibdd123region
    © Скриншот фото телеграм-канала «Госавтоинспекция Кубани», @gibdd123region

2 сентября на федеральной трассе в Краснодарском крае столкнулись 7 автомобилей

По информации Госавтоинспекции Краснодарского края, ДТП произошло в 11:20 на 50-м километре федеральной автодороги «Кавказ», между Тихорецком и Кропоткином.

Водитель «Камаза» с прицепом не выдержал дистанцию и врезался во впереди идущий кроссовер «Тойота Венза», после чего продолжал ехать и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате «Тойота» столкнулась с «Ниссаном», а «Фольксваген» — с грузовым автомобилем «Фотон». На этом все не закончилось, так как «Камаз» дополнительно столкнулся еще с двумя авто, «ВАЗ» и «Вортекс».

По официальным данным в результате ДТП люди не пострадали.

Юга.ру писали, что в ночь с 1 на 2 сентября в центре Краснодара водитель «Шевроле» насмерть сбил мужчину. А 29 августа на въезде в Краснодар со стороны хутора Ленина собралась пробка из-за массового ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей.

Дороги ДТП Кавказский район Тихорецкий район

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На трассе «Кавказ» в Краснодарском крае произошло массовое ДТП
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