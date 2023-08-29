В Краснодаре на трассе в хуторе Ленина скопилась пробка из-за массового ДТП

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова
    © Фото Олега Аксёнова

На трассе в Краснодаре в районе хутора Ленина произошло массовое ДТП. На дороге возникли заторы

В Краснодаре 29 августа на трассе в районе хутора Ленина возникли заторы. Причиной этому стало массовое ДТП на дороге. По данным сервиса «Яндекс. Карты», проехать 13,9 км со стороны Краснодара до Ленинского кладбища можно только за 45 минут. В обратном направлении пробок нет.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс. Карты»

Обновление: По данным пресс-службы УМВД по Краснодару, 60-летний водитель Мерседеса двигался по автодороге Краснодар-Кропоткин в сторону города. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с автомобилем Пежо. Следом водитель второго автомобиля въехал в Мазду. После Мазда столкнулась с грузовиком.

В результате аварии пострадал водитель Мазды. Ему оказывается медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае в последние дни лета возникли заторы со стороны моря.

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