Около краснодарского главпочтамта сбили мужчину, он погиб

В ночь с 1 на 2 сентября в Краснодаре произошло смертельное ДТП, погиб один человек

В соцсетях появилось видео ночного происшествия. Очевидец снял лежащее на проезжей части тело погибшего мужчины и серебристую иномарку, которая его сбила. За кадром он сказал, что виновник ДТП покинул место происшествия. Также он добавил, что после того, как произошло ДТП, столкнулись еще две машины, так как водитель, который ехал сзади, не хотел наехать на пострадавшего.

Это случилось в районе пересечения ул. Рашпилевской и ул. Карасунской, где находится краснодарский главпочтамт.

Пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что виновник ДТП — 25-летний водитель автомобиля Chevrolet. Он ехал по ул. Рашпилевской от ул. Карасунской в сторону ул. Гоголя. Его задержали.

Внимание: в нижеследующем видео есть чувствительные кадры, не рекомендуем к просмотру читателям младше 18 лет, беременным, впечатлительным людям с тонкой душевной организацией.