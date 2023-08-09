В Краснодарском крае нашествие саранчи. В 2023 году на борьбу с вредителями выделили 15 млн рублей

На Кубани и в Астраханской области август начался с нашествия саранчи. Жители регионов делятся в соцсетях кадрами «туч из насекомых». По данным СМИ, больше всего от обилия вредителей страдают лиманы в Приморско-Ахтарском и Славянском районах.

Минсельхоз Краснодарского края сообщил, что в этом году на борьбу с саранчой из краевого бюджета выделили 15 млн. Субсидии на борьбу с насекомыми предусмотрены впервые.



По данным Россельхозцентра региона, в рисовой системе края возникла опасная фитосанитарная ситуация с азиатской саранчой. Сейчас насекомые уничтожают заросли тростника, под угрозой находятся посевы риса, кукурузы и другие культуры. Принимаются меры по уничтожению вредителей.



Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае от укусов клещей пострадали три тысячи человек за 2023 год.