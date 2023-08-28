В Краснодарском крае в последние дни лета возникли заторы со стороны моря

Краснодарский край

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

На дорогах Кубани перед 1 сентября образовались пробки. Туристы массово уезжают с Черноморского побережья

В Краснодарском крае 28 августа появилось много желающих уехать с Черноморского побережья перед 1 сентября. Об этом свидетельствуют массовые заторы на дорогах региона. По данным сервиса «Яндекс. Карты», первую пробку с моря длиной 7 км перед поселком Новомихайловским можно проехать только за 40 минут.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Следующие заторы возникли в районе сел Горского, Дефановки и Молдовановки. На этом участке длиной 32 км автомобилистам придется стоять около 1 часа 40 минут.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Рядом с поселком Ильским в сторону Краснодара также образовалась пробка. Расстояние 19,2 км от поселка Октябрьского до станицы Северской можно проехать только за час.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

По данным оперштаба Крыма, по состоянию на 16:00 в республике с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Как сообщали ранее Юга.ру, пассажиры электрички из Сочи в Краснодар пожаловались на забитые вагоны.

дорога на курорт Дороги Краснодар Пробки Черное море

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В Краснодарском крае в последние дни лета возникли заторы со стороны моря
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