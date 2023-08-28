В Краснодарском крае в последние дни лета возникли заторы со стороны моря
На дорогах Кубани перед 1 сентября образовались пробки. Туристы массово уезжают с Черноморского побережья
В Краснодарском крае 28 августа появилось много желающих уехать с Черноморского побережья перед 1 сентября. Об этом свидетельствуют массовые заторы на дорогах региона. По данным сервиса «Яндекс. Карты», первую пробку с моря длиной 7 км перед поселком Новомихайловским можно проехать только за 40 минут.
Следующие заторы возникли в районе сел Горского, Дефановки и Молдовановки. На этом участке длиной 32 км автомобилистам придется стоять около 1 часа 40 минут.
Рядом с поселком Ильским в сторону Краснодара также образовалась пробка. Расстояние 19,2 км от поселка Октябрьского до станицы Северской можно проехать только за час.
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