В Краснодарском крае в последние дни лета возникли заторы со стороны моря

На дорогах Кубани перед 1 сентября образовались пробки. Туристы массово уезжают с Черноморского побережья

В Краснодарском крае 28 августа появилось много желающих уехать с Черноморского побережья перед 1 сентября. Об этом свидетельствуют массовые заторы на дорогах региона. По данным сервиса «Яндекс. Карты», первую пробку с моря длиной 7 км перед поселком Новомихайловским можно проехать только за 40 минут.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Следующие заторы возникли в районе сел Горского, Дефановки и Молдовановки. На этом участке длиной 32 км автомобилистам придется стоять около 1 часа 40 минут.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Рядом с поселком Ильским в сторону Краснодара также образовалась пробка. Расстояние 19,2 км от поселка Октябрьского до станицы Северской можно проехать только за час.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»