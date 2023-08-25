В Анапе благоустроят Ореховую рощу
В Анапе обновят Ореховую рощу за счет средств от курортного сбора. Показываем фото
В Анапе закрыли Ореховую рощу на время благоустройства. Работы проведут за счет средств курортного сбора на площади 63 тыс. квадратных метров, сообщает мэрия курорта.
В парке посадят 1500 кустарников и около 300 деревьев. Все работы планируют завершить до конца года.
В мэрии пояснили, что работы решили начать до завершения курортного сезона, чтобы не нарушить сроки, указанные в контракте. Судя по паспорту объекта, работы должны были начать в июле, а завершить планируют в ноябре 2023 года.
На сайте госзакупок указана начальная стоимость контакта — почти 92 млн рублей. Известно, что по состоянию на 1 ноября 2022 года сумма курортного сбора в Анапе составила 95 млн руб.
О начале работ мэрия рассказала еще 3 августа. В сквере уложат 10 тыс. квадратных метров плитки, установят 270 уличных светильников, 72 скамейки, 60 урн и 2 перголы, обновят фонтан и создадут беговую дорожку.
Напомним, что в Анапе реконструируют Театральную площадь. Жители были недовольны ремонтом в курортный сезон.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае в 2023 году планируют потратить 4 млрд рублей на благоустройство 142 территорий.