В Анапе благоустроят Ореховую рощу

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/14591
    © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/14591

В Анапе обновят Ореховую рощу за счет средств от курортного сбора. Показываем фото

В Анапе закрыли Ореховую рощу на время благоустройства. Работы проведут за счет средств курортного сбора на площади 63 тыс. квадратных метров, сообщает мэрия курорта.

Схема озеленения

Схема озеленения

В парке посадят 1500 кустарников и около 300 деревьев. Все работы планируют завершить до конца года.

В мэрии пояснили, что работы решили начать до завершения курортного сезона, чтобы не нарушить сроки, указанные в контракте. Судя по паспорту объекта, работы должны были начать в июле, а завершить планируют в ноябре 2023 года. 

На сайте госзакупок указана начальная стоимость контакта — почти 92 млн рублей. Известно, что по состоянию на 1 ноября 2022 года сумма курортного сбора в Анапе составила 95 млн руб.

О начале работ мэрия рассказала еще 3 августа. В сквере уложат 10 тыс. квадратных метров плитки, установят 270 уличных светильников, 72 скамейки, 60 урн и 2 перголы, обновят фонтан и создадут беговую дорожку.

  • Схема озеленения © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/14591
    Схема озеленения © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/14591
  • Схема озеленения © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/14591
    Схема озеленения © Скриншот из телеграм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/14591

Напомним, что в Анапе реконструируют Театральную площадь. Жители были недовольны ремонтом в курортный сезон.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае в 2023 году планируют потратить 4 млрд рублей на благоустройство 142 территорий.

Анапа Благоустройство Парки Экология

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В Анапе благоустроят Ореховую рощу
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