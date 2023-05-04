В Анапе реконструируют Театральную площадь. Жители недовольны ремонтом в курортный сезон

В Анапе из-за строительных работ перекрыли часть Театральной площади

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе отремонтируют Театральную площадь. В 2022 году дизайн-проект курорта стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На данный момент реконструкция Театральной площади уже началась. Жители города возмущены, что работы проводятся на старте курортного сезона. Анапчане делятся недовольством в соцсетях:



«Скоро в Анапу съедутся туристы с разных уголков страны и посмотрят на нашу грандиозную стройку, ведь они как раз для это и приехали, а отдых — это дело второстепенное».