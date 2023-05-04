В Анапе реконструируют Театральную площадь. Жители недовольны ремонтом в курортный сезон

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе из-за строительных работ перекрыли часть Театральной площади

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе отремонтируют Театральную площадь. В 2022 году дизайн-проект курорта стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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На данный момент реконструкция Театральной площади уже началась. Жители города возмущены, что работы проводятся на старте курортного сезона. Анапчане делятся недовольством в соцсетях:

«Скоро в Анапу съедутся туристы с разных уголков страны и посмотрят на нашу грандиозную стройку, ведь они как раз для это и приехали, а отдых — это дело второстепенное».

На возмущения жителей ответил вице-мэр Анапы Артем Моисеев.

«Благоустройство будет идти поэтапно, чтобы не закрывать площадь целиком и минимизировать неудобства для анапчан и гостей города», — отметил он.

Вице-мэр заявил, что согласно плану-графику от Минстроя РФ, работы продлятся с апреля по ноябрь. По его словам, призовой фонд должен быть реализован в этом году.

Артем Моисеев также рассказал о благоустройстве территории театра на 9800 кв.м. Она объединит в едином дизайне Турецкие ворота и Горгиппию, дойдя до набережной.

Там появятся:

  • три фонтана,
  • амфитеатр,
  • зона патио,
  • навесы для отдыха,
  • современные малые архитектурные формы.

После пройдет озеленение и модернизация уличного освещения.

Как сообщали ранее Юга.ру, Путин поддержал строительство курорта «Новая Анапа».

Анапа Благоустройство Социальные сети Строительство

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