В Анапе реконструируют Театральную площадь. Жители недовольны ремонтом в курортный сезон
В Анапе из-за строительных работ перекрыли часть Театральной площади
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе отремонтируют Театральную площадь. В 2022 году дизайн-проект курорта стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
На данный момент реконструкция Театральной площади уже началась. Жители города возмущены, что работы проводятся на старте курортного сезона. Анапчане делятся недовольством в соцсетях:
«Скоро в Анапу съедутся туристы с разных уголков страны и посмотрят на нашу грандиозную стройку, ведь они как раз для это и приехали, а отдых — это дело второстепенное».
На возмущения жителей ответил вице-мэр Анапы Артем Моисеев.
«Благоустройство будет идти поэтапно, чтобы не закрывать площадь целиком и минимизировать неудобства для анапчан и гостей города», — отметил он.
Вице-мэр заявил, что согласно плану-графику от Минстроя РФ, работы продлятся с апреля по ноябрь. По его словам, призовой фонд должен быть реализован в этом году.
Артем Моисеев также рассказал о благоустройстве территории театра на 9800 кв.м. Она объединит в едином дизайне Турецкие ворота и Горгиппию, дойдя до набережной.
Там появятся:
- три фонтана,
- амфитеатр,
- зона патио,
- навесы для отдыха,
- современные малые архитектурные формы.
После пройдет озеленение и модернизация уличного освещения.
Как сообщали ранее Юга.ру, Путин поддержал строительство курорта «Новая Анапа».