В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП на трассе недалеко от Крымского моста

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю https://t.me/mvd_23/3518
    © фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю https://t.me/mvd_23/3518

В полиции Кубани рассказали о пяти погибших в результате аварии на трассе в Темрюкском районе

В Темрюкском районе вечером 6 августа столкнулись четыре легковых автомобиля. Авария случилась на 16-м километре дороги между Таманью и Веселовкой.

В МВД сообщили о четырех погибших и трех пострадавших, среди которых девочка 16 лет. Позже в больнице умер еще один человек, его возраст не сообщается. Пятеро погибших — это водитель и пассажир автомобиля Chery, водитель и два пассажира Hyundai Elantra.

По предварительной информации ГУ МВД Кубани, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями — Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.

Напомним, на участке улицы Садовой в центре Краснодара временно ограничат движение транспорта.

Аварии дорога на курорт ДТП Тамань Темрюкский район

Новости

В России за месяц продали рекордное с марта 2022 года количество автомобилей. Спросили эксперта о ситуации в Краснодарском крае
В Краснодарском крае подросток погиб в ДТП, несколько детей пострадали. В аварию попал микроавтобус с детской футбольной командой
В Краснодарском крае 10-летнему Денису Клочкову необходимы слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
Из-за жары в Краснодарском крае Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день
В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП на трассе недалеко от Крымского моста
В Краснодаре покажут спектакль о Фаине Раневской

Лента новостей

От 5 до 5000 рублей
4 августа, 16:25
От 5 до 5000 рублей
Знаете, что нарисовано на российских бумажных деньгах?
Неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С
Сегодня, 07:51
Неделя в Краснодарском крае начнется с жары почти 40 °С
В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре
5 августа, 16:16
В Краснодаре отключат горячую воду в 265 домах в августе и сентябре

Реклама на сайте