В Краснодарском крае пять человек погибли в ДТП на трассе недалеко от Крымского моста

В полиции Кубани рассказали о пяти погибших в результате аварии на трассе в Темрюкском районе

В Темрюкском районе вечером 6 августа столкнулись четыре легковых автомобиля. Авария случилась на 16-м километре дороги между Таманью и Веселовкой.

В МВД сообщили о четырех погибших и трех пострадавших, среди которых девочка 16 лет. Позже в больнице умер еще один человек, его возраст не сообщается. Пятеро погибших — это водитель и пассажир автомобиля Chery, водитель и два пассажира Hyundai Elantra.

По предварительной информации ГУ МВД Кубани, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями — Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra.