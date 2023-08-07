В Краснодарском крае подросток погиб в ДТП, несколько детей пострадали. В аварию попал микроавтобус с детской футбольной командой
В Брюховецком районе Кубани произошло ДТП с участием микроавтобуса. В автомобиле находилась детская футбольная команда
Днем 7 августа в Брюховецком районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. На трассе «Краснодар — Ейск» столкнулись грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso и микроавтобус «Газель». В «Газели» находились подростки, которых везли из Каневского района на соревнования по футболу в Краснодар.
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Как сообщили в ГУ МВД региона, по предварительной версии, 46-летний водитель грузового авто выехал в запрещенном месте на встречную полосу и въехал в бок микроавтобуса.
Один 15-летний пассажир «Газели» погиб, ребенок умер в карете скорой помощи. Еще два подростка пострадали.
«Сейчас им оказывают экстренную помощь. При необходимости доставим пострадавших в краевые больницы, задействуем санавиацию», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона сообщил, что авария произошла вблизи хутора Красная Поляна, всего в автобусе находились 10 человек.
Напомним, в Краснодарском крае вечером 6 августа произошло ДТП с пятью погибшими.