В Краснодарском крае подросток погиб в ДТП, несколько детей пострадали. В аварию попал микроавтобус с детской футбольной командой

В Брюховецком районе Кубани произошло ДТП с участием микроавтобуса. В автомобиле находилась детская футбольная команда

Днем 7 августа в Брюховецком районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. На трассе «Краснодар — Ейск» столкнулись грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso и микроавтобус «Газель». В «Газели» находились подростки, которых везли из Каневского района на соревнования по футболу в Краснодар.

Как сообщили в ГУ МВД региона, по предварительной версии, 46-летний водитель грузового авто выехал в запрещенном месте на встречную полосу и въехал в бок микроавтобуса.

Один 15-летний пассажир «Газели» погиб, ребенок умер в карете скорой помощи. Еще два подростка пострадали.