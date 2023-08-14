В городах Краснодарского края такси подорожало из-за цен на машины и их ремонт

Краснодарский край

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  • Такси © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Такси © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Яндекс» и Краснодарстат рассказали о динамике цен на такси и причинах повышения тарифа

Краснодарстат рассказал о тарифах на поездки в такси в Краснодарском крае в 2023 году. По данным службы госстатистики, средняя стоимость проезда за июль в расчете на 1 км составила 42,71 рублей, а за июнь — 37,85. При этом в предыдущие месяцы 2023 года тариф в регионе не превышал 35 рублей.

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Средние цены на проезд в такси за июль в городах Краснодарского края:

  • Краснодар — 36,49 рублей;
  • Армавир — 22,40;
  • Ейск — 45,62;
  • Новороссийск — 41,65;
  • Сочи — 68,95;
  • Туапсе — 72,24.

По данным «Чек Индекс», средний чек затрат на такси в России за полгода составил 435 рублей. Это на 4% больше аналогичного периода 2022 года. Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников также рассказал, что с начала 2023 года стоимость поездки на такси в регионах РФ выросла на 25%, а в Москве — на 40%.

Пресс-служба «Яндекса» сообщила редакции Юга.ру о формировании стоимости поездок и повышении тарифов на проезд в такси.

«В сервисе стоимость поездки складывается не только по расчету километров пути. Помимо расстояния это еще и длительность поездки, объем спроса, количество свободных машин на линии. Влияет и сезонность — например, в жаркую погоду желающих уехать на такси больше, чем свободных машин, это отражается и на стоимости», — рассказали пресс-служба сервиса. 

По ее словам, стоимость километра увеличилась после ухода части автопроизводителей с рынка. Это сказалось на ценах автомобилей и их обслуживания:

«Кроме того, в стоимость закладывается время, которое водитель тратит на поездку. Необходимо поддерживать их доходы на уровне, при котором они будут заинтересованы оставаться в профессии. С помощью повышающего коэффициента мы балансируем спрос и предложение в существующих реалиях, чтобы обеспечивать выгодную экономику поездок для партнеров».

Напомним, что в 2022 году на Кубани запретили трудоустраивать водителями общественного транспорта и такси людей с судимостью по уголовным статьям.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 19 августа повысят стоимость проезда в муниципальном транспорте.

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