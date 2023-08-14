В городах Краснодарского края такси подорожало из-за цен на машины и их ремонт

Краснодарстат рассказал о тарифах на поездки в такси в Краснодарском крае в 2023 году. По данным службы госстатистики, средняя стоимость проезда за июль в расчете на 1 км составила 42,71 рублей, а за июнь — 37,85. При этом в предыдущие месяцы 2023 года тариф в регионе не превышал 35 рублей.

Средние цены на проезд в такси за июль в городах Краснодарского края:

Краснодар — 36,49 рублей;

Армавир — 22,40;

Ейск — 45,62;

Новороссийск — 41,65;

Сочи — 68,95;

Туапсе — 72,24.

По данным «Чек Индекс», средний чек затрат на такси в России за полгода составил 435 рублей. Это на 4% больше аналогичного периода 2022 года. Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников также рассказал, что с начала 2023 года стоимость поездки на такси в регионах РФ выросла на 25%, а в Москве — на 40%.



Пресс-служба «Яндекса» сообщила редакции Юга.ру о формировании стоимости поездок и повышении тарифов на проезд в такси.



«В сервисе стоимость поездки складывается не только по расчету километров пути. Помимо расстояния это еще и длительность поездки, объем спроса, количество свободных машин на линии. Влияет и сезонность — например, в жаркую погоду желающих уехать на такси больше, чем свободных машин, это отражается и на стоимости», — рассказали пресс-служба сервиса.



По ее словам, стоимость километра увеличилась после ухода части автопроизводителей с рынка. Это сказалось на ценах автомобилей и их обслуживания:



«Кроме того, в стоимость закладывается время, которое водитель тратит на поездку. Необходимо поддерживать их доходы на уровне, при котором они будут заинтересованы оставаться в профессии. С помощью повышающего коэффициента мы балансируем спрос и предложение в существующих реалиях, чтобы обеспечивать выгодную экономику поездок для партнеров».



Напомним, что в 2022 году на Кубани запретили трудоустраивать водителями общественного транспорта и такси людей с судимостью по уголовным статьям.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре с 19 августа повысят стоимость проезда в муниципальном транспорте.