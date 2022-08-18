На Кубани запретят трудоустраивать водителями общественного транспорта и такси людей с судимостью по уголовным статьям

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парламентарии приняли поправки в краевые законы, регулирующие перевозки пассажиров в общественном транспорте и такси

В июне 2022 года сразу в нескольких федеральных законах произошли изменения, в том числе и в Трудовом кодексе РФ. Поправки установили новые требования к допуску отдельных категорий лиц к управлению такси, автобусами, трамваями и троллейбусами.

Согласно поправкам, перевозчики не должны допускать к работе водителями людей, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение таких преступлений, как убийство, разбой, сексуальное насилие, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и некоторых других уголовно наказуемых деяний, а также лиц, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления.

По итогам рассмотрения кубанские депутаты приняли предложенный на сессии законопроект в первом чтении.

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«Мы должны понимать, что залогом безопасности сотен тысяч людей в общественном транспорте являются не только квалификация водителей и техническое состояние транспорта. Важно и соответствие работников предприятий-перевозчиков критериям, которые необходимы для работы с людьми. Именно с этим связаны последние изменения в ряде федеральных законов. Корректировки призваны еще больше повысить безопасность пассажиров. Для нашего региона это весьма существенно, поскольку знакомство с Краснодарским краем у большинства наших гостей очень часто начинается именно с общественного транспорта», — прокомментировал документ председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как писали Юга.ру, 23 июня кубанские депутаты приняли поправки в закон об электротранспорте. Теперь местные органы власти смогут заключать концессии на использование электробусов.

Автомобили Безопасность ЗСК Общественный транспорт Такси Трамвай Трудоустройство Юрий Бурлачко

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