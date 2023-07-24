В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс. Он оказался частным и вокруг сооружения разгорелся конфликт
Мост через реку Псекупс в Горячем Ключе закрыли. Откроют ли его снова — неизвестно
«Счастливый мост» через реку Псекупс в Горячем Ключе закрыли. В соцсети выложили фото, на котором видно, что на входе установили забор и повесили табличку, что сооружение теперь на ремонте.
Собственница моста Светлана Бесчастная сообщила, что мост будет закрыт окончательно. По словам женщины, администрация города отняла у неё набережную «Старого замка», которую она построила сама.
«Мост будет закрыт до тех пор, пока у Администрации города не появится человеческое лицо. А это, скорее всего, наступит тогда, когда правоохранительные органы начнут проводить самостоятельные, в соответствии с законом, расследования, а суды станут независимыми от властей и денег при принятии судебных решений. Есть основания полагать, что это время неуклонно приближается», — написала женщина.
В ответ на это глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сказал, что позиция владелицы моста ему не ясна. По его словам, землю изначально предоставили для эксплуатации в целях общественного отдыха. Но сейчас территория превратилась в место хаотичной торговли.
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Бесчастной предложили разграничить торговую зону и набережную. Но, по словам Белопольского, арендатор ничего не сделала. Поэтому договор аренды с ней прекратили.
«Что касается моста, позиция владельца нам в корне непонятна, так как по заверениям старожилов города, мост изначально создавался исключительно как коммерческий проект для обеспечения привлечения клиентов к ресторанно-гостиничному комплексу. Но и для жителей и гостей города, которые просто прогуливаются или идут на работу, восстановление прохода по мосту важно. Проработаем, как это обеспечить, возможно, в судебном порядке», — написал глава города.
Как писали Юга.ру, весной Сергей Белопольский высказался против захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории города. В ответ на это бывший мэр Краснодара предложил главе Горячего Ключа отправиться в зону СВО.