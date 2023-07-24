В Горячем Ключе закрыли мост через реку Псекупс. Он оказался частным и вокруг сооружения разгорелся конфликт

Мост через реку Псекупс в Горячем Ключе закрыли. Откроют ли его снова — неизвестно

«Счастливый мост» через реку Псекупс в Горячем Ключе закрыли. В соцсети выложили фото, на котором видно, что на входе установили забор и повесили табличку, что сооружение теперь на ремонте.

Собственница моста Светлана Бесчастная сообщила, что мост будет закрыт окончательно. По словам женщины, администрация города отняла у неё набережную «Старого замка», которую она построила сама.

«Мост будет закрыт до тех пор, пока у Администрации города не появится человеческое лицо. А это, скорее всего, наступит тогда, когда правоохранительные органы начнут проводить самостоятельные, в соответствии с законом, расследования, а суды станут независимыми от властей и денег при принятии судебных решений. Есть основания полагать, что это время неуклонно приближается», — написала женщина.

В ответ на это глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сказал, что позиция владелицы моста ему не ясна. По его словам, землю изначально предоставили для эксплуатации в целях общественного отдыха. Но сейчас территория превратилась в место хаотичной торговли.