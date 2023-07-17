Не хочешь, а придется. 17% жителей Краснодарского края хотя бы раз заставляли пойти в отпуск

Краснодарский край

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  • © Изображение lifeforstock, Freepik.com
    © Изображение lifeforstock, Freepik.com

Стало известно, как часто жители Краснодарского края сталкивались с принудительной отправкой в отпуск

Практически каждый пятый (17%) работник региона хоть раз в жизни уходил в отпуск, потому что его заставлял это сделать работодатель. Еще 66% трудящихся заявили, что еще не сталкивались с такой проблемой, остальные затруднились ответить, сообщает портал hh.ru.

По результатам опроса, чаще с принудительно отправкой в отпуск сталкиваются мужчины. Что касается сфер деятельности, то такой опыт больше остальных имеется у юристов (27%), руководителей и управленцев (22%), ИТ-специалистов и кадров из сферы транспорта и логистики (по 20%).

Чтобы принудительно отправить сотрудника в отпуск, зачастую в компаниях используют уговоры и настойчивые напоминания (75%), реже в ход идут угрозы списания нерабочих дней без выплат (18%) и увольнения или лишения премии (по 4%).

Главные трудности, с которыми сталкиваются работники во время планирования отпуска, — невозможность отдыхать одновременно с другим коллегой (33%), отсутствие возможности передать дела на время отпуска (32%), решение руководства без всякого объяснения причин (10%), геополитические события, в том числе закрытие границ, прекращение авиасообщения или отмена тура (10%). Только треть опрошенных не сталкивались с проблемами при планировании своего отпуска.

Опрос проводился с 26 по 29 марта, с 4 по 13 апреля, 27 апреля по 2 мая 2023 года
Количество опрошенных — 1432 человека в возрасте от 18 до 65 лет

Как писали Юга.ру, 22% краснодарцев имеют подработку. 13% опрошенных не скрывают это от начальства, а 9% трудятся скрыто.

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