Айфон важнее трудоустройства. Каждый пятый краснодарец откажется от работы, если ему запретят использовать технику Apple — SuperJob

Каждый пятый владелец айфона не примет предложение о работе, если условием трудоустройства будет отказ от смартфона Apple

С 17 июля сотрудникам Минпромторга запретили пользоваться айфонами на рабочем месте. Ранее из соображений безопасности аналогичное табу ввели в администрации президента. Однако практически каждый пятый владелец телефона, выпущенного американской компанией Apple, не готов сменить его на другой гаджет ради трудоустройства — 23% откажутся от работы, если выдвинут такие условия. О готовности пожертвовать «яблочным» телефоном заявили 46% опрошенных, сообщает SuperJob.

Тех, для кого работа важнее айфона, больше среди мужчин — 48% против 44% среди женщин.

Отклонить предложение о трудоустройстве, если условием будет отказ от техники Apple, респонденты до 34 лет готовы значительно чаще, чем старшее поколение (33% против 18% соответственно).

Как писали Юга.ру, практически каждый пятый (17%) работник Краснодарского края хоть раз в жизни уходил в отпуск, потому что его заставлял это сделать работодатель.