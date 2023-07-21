Мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных

Департамент ТЭК и ЖКХ Краснодара готовит пакет документов для проведения электронного аукциона по выбору подрядчика для строительства муниципального приюта. Запустить конкурс планируют в начале мая, об этом Юга.ру узнали в пресс-службе мэрии

Напомним, в мае мэр Краснодара Евгений Наумов говорил, что проект приюта прошел госэкспертизу. Он говорил, что к строительству могут приступить в середине лета. Стоимость работ составит около 200 млн рублей.