Мэрия Краснодара готовит конкурс, чтобы выбрать строителя муниципального приюта для животных
Власти Краснодара собирают документы для объявления конкурса по строительству муниципального приюта
Департамент ТЭК и ЖКХ Краснодара готовит пакет документов для проведения электронного аукциона по выбору подрядчика для строительства муниципального приюта. Запустить конкурс планируют в начале мая, об этом Юга.ру узнали в пресс-службе мэрии
Напомним, в мае мэр Краснодара Евгений Наумов говорил, что проект приюта прошел госэкспертизу. Он говорил, что к строительству могут приступить в середине лета. Стоимость работ составит около 200 млн рублей.
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Планируется, что приют будет рассчитан на 228 животных. Комплекс хотят возвести на участке площадью 1,3 га. Там будет несколько вольеров, административный корпус и ветеринарный блок. Животных в нем будут содержать 26 дней. За это время ветеринары смогут провести дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию животных. Затем их будут чипировать, ставить на учет и возвращать в прежнее место обитания.
Как писали Юга.ру, муниципальный приют для животных в Сочи откроется в сентябре. Сейчас на территории идет сборка административного корпуса, карантинной зоны и ветеринарного пункта с операционной.