22% краснодарцев имеют подработку — SuperJob

Помимо основной занятости, у четверти (22%) жителей кубанской столицы есть работа по совместительству. 13% опрошенных не скрывают это от начальства, а 9% трудятся скрыто.

Те, кто не делают тайну из своей подработки, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Респонденты, которые не информируют работодателя о дополнительной занятости, опасаются негативной реакции руководства и коллег. Они считают, что начальство решит, что у них мало работы, и добавят обязанностей.

Не скрывают от руководства факт подработки чаще всего опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (21%). Умалчивают об этом обычно горожане до 34 лет (8%).

Действительно не одобряет работу по совместительству каждый третий начальник — 32% респондентов. По их словам, дополнительная загруженность рано или поздно скажется на основной трудовой деятельности. 48% работодателей воспринимают такую ситуацию нейтрально, а 7% даже приветствуют.

Исследование проводил сервис SuperJob с 25 июня по 3 июля 2023 года.

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